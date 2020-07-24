Фестиваль стриминговой культуры "Стримфест" пройдет онлайн

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Фестиваль стриминговой культуры "Стримфест" из-за пандемии пройдет онлайн в этом году, он состоится 25-26 июля. Одними из главных событий станут вручение премий Streamfest Awards и подведение итогов благотворительного марафона "СпасибоДоктор", рассказал ТАСС директор фестиваля Михаил Лисецкий.

Изначально фестиваль должен был пройти офлайн в Инновационном центре "Сколково", но из-за пандемии коронавируса пришлось скорректировать формат. "Стримфест Live" 25-26 июля - это попытка воссоздать атмосферу офлайн-ивента в онлайн-формате. Насколько это возможно. Зрителя ждет калейдоскоп форматов, который, как мы надеемся, позволит ему ненадолго забыть, что он остался дома. В программе разговорные игры, челленджи, эксклюзивные анонсы, музыкальные номера и прохождение классических видеоигр, церемония награждения и финал благотворительного марафона "СпасибоДоктор". И все это с участием нескольких десятков популярных стримеров", - рассказал Лисецкий.

Чтобы реализовать задуманное, организаторы задействуют больше 300 метров эфирной площади, где будут организованы три смежные эфирные студии. Эфир пройдет на канале Вики Картер, недавнего мирового рекордсмена Twitch.tv. "Ставя рекорд, девушка отстримила больше 600 часов в течение одного месяца, и мы подумали, что уж наш эфирный марафон она выдержит с легкостью. В итоге у Вики особая роль "хозяйки эфира": она участвует в большинстве активностей и строго следит за поддержанием атмосферы праздника", - добавил собеседник агентства.

Главная новация предстоящего "Стримфеста" - Streamfest Awards. Первая церемония награждения популярных стримеров, "самых зрительских игр" и полезных эфирных сервисов. Всего в ней 13 номинаций. "Вариант с жюри мы отвергли сразу. Стриминг - слишком мультиформатное явление, чтобы судьбу наград определял лишь узкий круг экспертов. Важно было начать историю Streamfest Awards правильно, и мы решили пойти по пути, где голосуют множество ключевых представителей профессионального сообщества - те, кто посчитает это интересным", - пояснил Лисецкий.

В итоге ведущим русскоязычным стримерам, лидерам игровой и стрим-индустрии, а также представителям крупных развлекательных медиа было разослано больше 150 анкет с предложением проголосовать. "На призыв откликнулись очень многие: в первом туре мы предложили голосующим выдвинуть номинантов, а во втором - выбрать победителей среди тех, кого они же выдвигали чаще других. То есть вся процедура была максимально открытой и демократичной, а анонимным подсчетом голосов занялся аналитический сервис StreamsCharts. Что из этого получилось и кто победит - узнаем во время фестиваля, когда будут вскрыты конверты", - добавил директор фестиваля.

Благотворительный марафон "СпасибоДоктор" стартовал в апреле, на "Стримфест Live" он завершится. За три месяца стримеры и их зрители собирали без малого 2 млн рублей на маски, респираторы и костюмы для врачей, борющихся с COVID-19. На все собранные деньги фонд "Правмир" покупает средства защиты и отправляет в региональные больницы. Благодаря DonationAlerts и "Добро Mail.Ru" деньги поступают напрямую в фонд - без задержек и комиссий.

О фестивале

Фестиваль "Стримфест" - крупнейшее в России и странах СНГ мультиформатное событие, объединяющее последователей глобальной стрим-культуры. Первый "Стримфест" состоялся в 2016 году. В прошлом фестиваль переехал на выставочную площадку в Сколково и стал двухдневным, собрав больше 7 тыс. посетителей и более 2 млн просмотров стримов, запущенных с мероприятия. В этом году организаторы ожидали преодолеть планку в 10 тыс. посетителей.