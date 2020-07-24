Новое оборудование для диагностики легких будут использовать в 53 столичных скорых

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 50 московских скорых начнут использовать новые капнографы. Эти приборы позволяют определить эффективность работы легких пациента, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Мы запустили новый пилотный проект и закупили для скорой помощи уже 53 аппарата для определения качества работы легких. Эти устройства - капнографы - позволят врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и, как следствие, быстрее начать терапию. Бригады скорой помощи, оснащенные новым оборудованием, будут направляться к пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, например, при тяжелой пневмонии или бронхиальной астме, а также с остановкой сердца", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

"Этот прибор помогает отслеживать уровень углекислого газа и наблюдать за динамикой состояния пациента и эффективностью лечебных мероприятий в разных критических ситуациях. Ранее эти процессы отслеживали только в стационарах, а теперь бригада скорой медицинской помощи может брать прибор с собой к пациенту. Качество диагностики при этом полностью сохраняется", - говорится в сообщении.