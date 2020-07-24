СК расследует подделку 500 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений в частные фонды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Следователи СК расследуют в Москве уголовное дело о подделке более 500 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды. Был установлен перевод не менее 1 млн рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Андрей Стрижов.

"В Главном следственном управлении продолжается расследование уголовного дела по факту перевода в 2018-2019 годах накопительной части пенсии в размере более 1 млн рублей в ряд негосударственных пенсионных фондов путем подделки более 500 тыс. заявлений пенсионеров, в том числе нотариальных, о согласии на перевод денежных средств", - сообщил Стрижов.

По его словам, в настоящее время следователями "принимаются исчерпывающие меры к возвращению накопительной части пенсии в государственные пенсионные фонды".

Он привел и обратный пример уголовного дела о средствах Пенсионного фонда РФ, где фигурирует большое число москвичей. "Так, 524 жителя столицы при содействии коррупционеров из числа должностных лиц Бюро № 33 филиала Главного бюро судебно-медицинской экспертизы по Москве и при отсутствии законных оснований признаны инвалидами, что позволило им получить из федерального бюджета и Пенсионного фонда РФ более 454 млн рублей", - рассказал Стрижов.