СК: выход на несанкционированные митинги с детьми подпадает под статью УК

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выходы на несанкционированные митинги с детьми, как и другие случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, представляющую для них опасность, подпадают под статью Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Андрей Стрижов.

Статья 151.2 ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющее опасность для его жизни") была включена в УК три года назад.

По словам Стрижова, в настоящее время практика уголовных дел по этой статье не велика. Одним из недавних был случай привлечения к уголовной ответственности женщины, лишенной водительских прав, которая посадила на колени малолетнего сына, дав ему возможность управлять рулем автомобиля. За это ей был назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

"Я думаю, мы не будем ограничиваться случаями, связанными только с угрозой нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, в применении этой статьи, - сказал он, отвечая на вопрос, когда еще может применяться эта статья. - Взять хотя бы ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были и в прошлом году. Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, то есть люди, обязанные нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка, я думаю, мы и здесь будем эту практику продолжать".