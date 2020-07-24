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Пандемия коронавируса нового типа

Московские врачи вылечили от коронавируса более 173,8 тыс. человек

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 462 пациента

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 462 человек, которые были инфицированы новым коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 462 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854", - сказала Ракова.

По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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