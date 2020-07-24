Московские операторы каршеринга за год отключили более 40 тыс. пользователей за нарушения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Операторы каршеринга в столице за год отключили от сервиса более 40 тыс. человек за различные нарушения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"За год все операторы каршеринга отключили более 40 тыс. человек после проверки водительских удостоверений на наличие ограничений. Пресечено более 400 попыток использования подложного аккаунта. Более 60 пользователей отключено от сервиса за попытку передачи управления транспортным средством", - сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что у среднестатистического участника ДТП на автомобиле каршеринга уже есть несколько штрафов за нарушение ПДД, и он пользуется каршерингом не менее трех раз в неделю. Большая часть аварий с участием каршеринга происходит в вечернее время суток.

"Сейчас операторы используют множество методов по снижению аварийности с учетом специфики каршеринга. Например, контроль скоростного режима и блокировка/ отключение нарушителей или контроль за использованием различных аккаунтов на одном устройстве", - заключили в пресс-службе.