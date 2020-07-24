Москвичи оценят проект по модернизации участка МЦД-2 на "Активном гражданине" до 2 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Жители столицы в рамках проекта "Активный гражданин" могут высказать мнение и внести свои предложения по проекту модернизации участка МЦД-2 от платформы Перерва до станции Депо до 2 августа включительно. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Москомархитектуры.

"Открыт сбор мнений по проекту планировки территории, прилегающей к МЦД-2, от платформы Перерва до станции Депо проходит на сайте проекта "Активный гражданин" по 2 августа. Жители столицы вносят свои предложения в проект", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

На пристанционных территориях в рамках модернизации планируют улучшить уличное освещение и обустроить их всем необходимым.

Княжевская отметила, что на станции Люблино появится дополнительная платформа и внеуличный крытый пешеходный переход с выходами на платформу. А у станции Депо не только модернизируют платформы, но также планируют организовать парковки, стоянки для такси и велопарковки.

"Строительство Проектируемого проезда № 4108 вблизи Депо разгрузит Люблинскую улицу, особенно в часы-пик. Помимо всех перечисленных мероприятий, будет организовано движение общественного транспорта", - добавила Княжевская. Кроме того, станции оборудуют эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров, а также специальной навигацией для слабовидящих людей.

Внести предложения по проекту модернизации участка МЦД-2 можно с помощью специальной формы на сайте "Активный гражданин" в разделе электронных общественных обсуждений.