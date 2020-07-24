Новая рубрика "Парки" появилась на медиаплатформе проекта #Москвастобой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичный Комитет по туризму совместно с "Объединенной дирекцией "Мосгорпарк" запустил новую рубрику "Парки" на медиаплатформе москвастобой.рф. Там можно найти идеи для отдыха в Царицыно, Сокольниках, Воронцово и других парковых и усадебных комплексах столицы, сообщила в пятницу пресс-служба Комитета по туризму города Москвы.

"На сайте москвастобой.рф появилась новая рубрика "Парки". Московские парки предлагают посетителям обустроенные спортивные зоны, аттракционы, образовательные и игровые пространства для детей и многое другое. Интересные маршруты помогут правильно распределить время и силы", - говорится в сообщении.

Так, день в парке "Северное Тушино" - прекрасный выбор для тех, кто желает совместить приятное с полезным. Там есть не только бассейн под открытым небом и живописная набережная, но и уникальный Музей истории Военно-морского флота России. Пока спортсмены оттачивают свои навыки на велодорожках и волейбольных площадках парка "Сокольники", любители более спокойного отдыха могут насладиться чтением в парковой библиотеке "Букводом" или посетить выставки Музея парка. Культурно-образовательную программу для взрослых и детей предлагают и другие парковые комплексы, например, усадьба "Воронцово", где сохранилась мемориально-триумфальная "турецкая крепость", или Царицыно, в дворцовых залах которого открыты разнообразные экспозиции.

Пресс-служба отмечает, что проект #Москвастобой позволит взглянуть на знакомый и любимый Парк Горького по-новому, узнать больше обо всех возможностях, которые доступны его гостям сегодня. Планируется, что тематический раздел "Парки" будет пополняться новыми полезными рекомендациями, креативными идеями и материалами.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. За время работы культурно-образовательного проекта #Москвастобой его сайт посетили более 900 тыс. раз. Недавно начала работу английская версия проекта - #Moscowwithyou.