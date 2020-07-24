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В Москве еще пять КТ-центров возобновят амбулаторный прием

Ранее в столице к плановому приему вернулись 32 поликлиники, на базе которых были развернуты КТ-центры

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Еще пять зданий поликлиник в Москве, которые ранее были перепрофилированы под амбулаторные центры компьютерной томографии (КТ-центры) для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус, вернутся к плановому приему пациентов. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем возвращать медицинские учреждения к стандартному режиму работы. В ближайшее время еще пять КТ-центров, организованных для диагностики пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, возобновят амбулаторный прием. Врачи поликлиник начнут принимать плановых пациентов после того, как в них будет проведена тщательная дезинфекция помещений и оборудования, а персонал пройдет тестирование на инфекцию", - рассказала Ракова.

Ранее в Москве к плановому приему вернулись уже 32 поликлиники, на базе которых были развернуты КТ-центры.

В городе продолжат работу 11 КТ-центров. Этого количества полностью достаточно для удовлетворения потребности в высокоточной диагностике пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Амбулаторные КТ-центры были организованы по рекомендации Клинического комитета. За время работы в них провели свыше 200 тыс. исследований. Помимо компьютерной томографии для пациентов проводят дополнительные обследования: ЭКГ, анализ крови, анализы на коронавирусную инфекцию, выдают бесплатные лекарства на курс лечения.

Теги
РоссияРакова, Анастасия Владимировна
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