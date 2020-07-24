Храмовый комплекс в честь священномученика Ермогена появится в Москве в 2021 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Храм в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, появится в районе Зюзино на юго-западе столицы в 2021 году. Православный комплекс станет межрайонным центром притяжения для верующих, поскольку строится для трех городских районов - Нагорный, Северное Чертаново и Зюзино, сообщила в пятницу пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"Храм в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, строится по индивидуальному проекту на юго-западе Москвы. Рассчитан на 500 человек. В текущем году строители планируют закрыть контур здания и приступить к внутренним и отделочным работам. Сдача храмового комплекса в эксплуатацию запланирована на 2021 год", - приводятся в сообщении слова главы департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

На сегодняшний день на объекте завершается кирпичная кладка барабанов, выполняется устройство монолитных сводов, опорного кольца и парусов центрального барабана, а также наружных папертей и входов.

В храмовый комплекс также входят приходской дом и крестильный храм. Сейчас рядом со стройплощадкой действует малый деревянный храм в честь Святителя Луки. Впервые за всю историю строительства храмов будет применена редкая технология с установкой чугунных полов. Выложены они будут чугунной плиткой с особенным орнаментом, над которым сейчас работают художники.

На территории ЮЗАО действуют 33 православных храма. В рамках программы строительства новых православных храмов в столице построены семь храмов по индивидуальным проектам, шесть храмов находятся на стадии строительства, 10 храмов - в стадии проектирования. Для сбора пожертвований создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.