Москвичам стал доступен сайт о раздельном сборе отходов в формате лендинг-страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В Москве создали сайт о раздельном сборе мусора в формате лендинг-страницы (страница для привлечения целевой аудитории - прим. ТАСС). На чистая-москва.рф можно прочитать полезные советы и скачать или распечатать памятки по сортировке отходов, а также узнать адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

"В лендинге собрана вся актуальная информация о программе раздельного сбора отходов. Там можно найти полезные советы по сортировке, памятки, которые легко скачать или распечатать, чтобы всегда иметь под рукой, ссылки на самые интересные публикации в СМИ, посвященные раздельному сбору, адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, ответы на популярные вопросы - этот раздел регулярно пополняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей на сайте в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы и анимационные ролики о раздельном сборе отходов, а также представлены видео, популяризирующие ответственный подход к утилизации отходов, с участием известных людей, в том числе Николая Дроздова, Ивана Охлобыстина, Марии Кожевниковой, Риты Дакоты, Алексея Ягудина и других знаменитостей.