Санитарные меры и требования обеспечат на московском выпускном в Парке Горького

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Все меры санитарной безопасности будут соблюдены при проведении московского выпускного для школьников в пятницу в Парке Горького. Персонал, задействованный на празднике, прошел тестирование на коронавирус, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Концертная программа начнется в 20:00 мск. Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка, а в 22:00 мск начнется большой концерт, на котором выступят более 40 артистов. В полночь выпускников ждет праздничный салют.

"На общегородском выпускном, который пройдет в Парке Горького 24 июля, будут обеспечены все меры безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции", - говорится в сообщении. Так, масштабная генеральная уборка и дезинфекция прошли на территории парка накануне мероприятия. Кроме того, весь персонал, задействованный в проведении выпускного, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию.

Обучающие мероприятия и инструктажи Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер прошли сотрудники парка, общепитов, клининговых и охранных компаний.

"Всем участникам перед отправлением в Парк Горького в автобусах измерят температуру. На входе в парк будет осуществлена бесконтактная термометрия и дезинфекция рук. Также по всей территории установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук. Для всех гостей праздника изготовили 18 тыс. масок со специальным дизайном. Их можно будет получить на входе. Также участников обеспечат бутилированной питьевой водой", - добавляется в материале.

Кроме того, зрелищные и игровые мероприятия пройдут в разных частях Парка Горького. Около 1,8 тыс. полицейских, 400 сотрудников войск национальной гвардии, 200 человек ЧОП и пять бригад скорой медицинской помощи будут задействованы во время столичного выпускного.