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Мосгорнаследие остановило незаконные работы в здании Центропечати

Собственнику предстоит провести законные работы по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Незаконные работы в старинном здании Центропечати в Тверском районе были остановлены Мосгорнаследием. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Благодаря бдительности горожан были приостановлены незаконные ремонтные работы в историческом здании Центрального агентства ВЦИК по снабжению и распространению произведений печати на Тверской улице. Собственник приступил к работам без согласования документации и официального разрешения. К моменту осмотра он начал проводить демонтаж перегородок и расширил дверные проемы, кроме того, в помещениях был обнаружен строительный мусор. Напоминаем, что ведение работ, которые предварительно не были санкционированы Мосгорнаследием, противозаконно и недопустимо", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что Мосгорнаследие направило пользователю предписание на приостановку всех работ в здании. Теперь ему предстоит провести законные работы по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта.

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