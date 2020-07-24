Еще 10 круглогодичных ярмарок откроют в Москве до конца 2020 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 30 круглогодичных ярмарок будут работать по итогам нынешнего года в Москве, уже функционируют 26. Об этом журналистам в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В пятницу Собянин посетил круглогодичную ярмарку на Старокачаловской улице в Северном Бутове и поблагодарил работников торговли за труд в период пандемии коронавируса.

"Мы открыли новую ярмарку (в Северном Бутове - прим. ТАСС), таких ярмарок открыто 26, еще 10 будут открыты до конца этого года. Так что мы продолжаем развивать такие комфортные места и для работников торговли, и для фермеров", - добавил мэр.

Собянин добавил, что во время ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса, работали непродовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости.

"Продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но тем не менее они стояли за прилавками и обеспечивали москвичей необходимыми товарами. Сегодня многие ограничения сняты и торговля набирает обороты, по сути восполняя убытки, которые принес период ограничений", - уточнил он, добавив, что сбоев в продовольственных поставках в период коронавирусных ограничений в Москве не было.

"Когда во время пандемии мы наблюдали ажиотажный спрос, и во всем мире сметали полки, они были пустыми, и было паническое настроение, в Москве были небольшие отклонения, но в целом работа торговли была системной, стабильной, и никаких серьезный сбоев не было", - отметил мэр.

Также Собянин в ходе визита поздравил работников торговли с профессиональным праздником, в столице в этой сфере работают более миллиона человек.

О ярмарке

Новая круглогодичная ярмарка на Старокачаловской улице была открыта в декабре 2019 года на месте ранее действовавшей межрегиональной ярмарки, располагавшейся в неотапливаемых арочно-тентовых шатрах. Некапитальный ярмарочный павильон в стиле ампир общей площадью 700 кв. м рассчитан на 30 торговых мест, в том числе 10 мест - для торговли овощами и фруктами, 10 - мясомолочной продукцией, четыре - рыбной продукцией, шесть - кондитерскими изделиями, бакалеей и сухофруктами. Имеется небольшое кафе.