Выделенные полосы для наземного транспорта появятся в августе на трех участках в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новые выделенные полосы для наземного общественного транспорта и автомобилей экстренных служб появятся на трех участках столичных дорог с 15 августа. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"С 15 августа по трем участкам выделенных полос проезд будет разрешен только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб. Автомобилям такси движение по ним будет запрещено", - говорится в сообщении.

Выделенные полосы начнут действовать на Проспекте Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в направлении области, а также на дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в сторону центра и дублере Волгоградского проспекта от д. 97к1 до д. 59, которая заработает в ежедневном режиме.

"По этому участку Волгоградского проспекта каждый день двенадцать маршрутов наземного городского транспорта перевозит 29,5 тыс. пассажиров. Мы хотим сделать поездки на городском транспорте максимально удобными и сократить время ожидания для его пассажиров. Чтобы выделенная полоса работала максимально эффективно, с 15 августа этот участок будет работать не только в будни, но и в выходные дни, а проезд по ней будет разрешен только для городского транспорта и экстренных служб", - отметили в пресс-службе ЦОДД,

В целом по этим дорожным участкам выделенных полос проходит суммарно 49 маршрутов наземного транспорта, которым пользуется более 150 тыс. пассажиров ежедневно.