Власти Москвы считают, что запрет кальянов не повлечет особых последствий для ресторанов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запрет на курение кальянов в общественных местах не повлечет серьезных последствий для ресторанов столицы, сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Чуть больше 300 ресторанов используют кальяны во время обслуживания посетителей. А если в целом говорить о московском общепите, то у нас работает более 13,5 тыс. кафе, ресторанов, закусочных. Для этих предпринимателей [использующих кальяны] определенный негативный удар будет, но я не думаю, что он повлечет за собой какие-то серьезные последствия", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. В отношении любой никотинсодержащей продукции, к которой относятся в том числе электронные сигареты, вейпы, кальяны, документом предлагается распространить все действующие ограничения в части курения табака. Соответственно, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять подобную продукцию. Кроме того, на нее предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, распространяющий действие антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны. Тем самым вводится запрет на их использование в общественных местах и на продажу несовершеннолетним.