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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной

Мэр подчеркнул, что прививочная кампания начнется сразу же, как появится вакцина
Мэр Москвы Сергей Собянин Александр Щербак/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной в Москве. Об этом в пятницу сообщил мэр города Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Как только она [вакцина] появится, мы начнем прививочную кампанию, - сказал он. - Вся вакцинация будет бесплатная, вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать".

Как отметил мэр, в этом году необходимо также уделить особое внимание прививочной кампании от гриппа, чтобы "не наложились здесь (в Москве) две осенние эпидемии". "Очень сложная, объемная работа. Мы к ней готовимся", - добавил Собянин.

Власти столицы также ждут увеличения числа тестирований на коронавирус с учетом выезда граждан в другие страны.

"Сегодня записалось на тестирование около 50 тыс. человек, это большой объем. Я думаю, что это постепенно будет нарастать в силу того, что многие будут приезжать из-за границы, им придется проходить тестирование", - сказал Собянин.

Он добавил, что с открытием тестирования количество выявленных инфицированных растет, но в целом по Москве наблюдается снижение по числу заражений коронавирусом.

Москвичи c 16 июля могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города. Как отмечала заммэра Москвы Анастасия Ракова, записаться на тестирование можно только в электронном виде. Расписание формируется на две недели.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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