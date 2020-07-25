Новая композиция появилась в Ледяной пещере парка "Зарядье"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Композиция "Ноев ковчег" появилась в Ледяной пещере парка "Зарядье" в Москве. Работу выполнил номинант I Московской арт-премии, российский художник Максим Харлов, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе парка "Зарядье".

"В одном из самых популярных павильонов парка "Зарядье" - Ледяной пещере - теперь можно увидеть "Ноев ковчег". Это работа номинанта I Московской арт-премии, российского художника Максима Харлова. Композиция сделана из ребер старого купола, выброшенных при ремонте одного из московских храмов. Автор превратил их в арт-объект, сохранив оригинальные фактуру дерева, железные фрагменты и крепежи", - рассказали в пресс-службе.

В Ледяной пещере экспонат разместили на платформе, покрытой инеем и льдом. По словам художника, символично, что работа сейчас представлена в таком необычном пространстве.

Арт-объект "Ноев ковчег" выставлялся во многих российских музеях, в том числе в Третьяковской галерее и Культурном центре ЗИЛ.

"Демонстрацией этой работы парк "Зарядье" запускает масштабную экспозицию номинантов I Московской арт-премии, которая будет постоянно дополняться и продлится не один месяц. О наборе участников и старте премии было объявлено в ноябре 2019 года. Конкурс проходит в пяти номинациях: "Изобразительное искусство и архитектура", "Кино", "Театр", "Музыка" и "Литература". В ближайшем будущем все выставочные пространства парка, а также ландшафтные зоны, Парящий мост и подземная парковка станут площадками для экспонирования работ номинантов премии", - уточнили в учреждении.

О Ледяной пещере

Пространственная арт-инсталляция художника Александра Пономарева и архитектора Алексея Козыря - один из самых популярных павильонов парка "Зарядье". Круглый год в пещере поддерживается минусовая температура, а стены и колонны покрыты кристаллами льда.

Основа конструкции - сотни металлических изогнутых труб общей протяженностью 14 километров. По трубам непрерывно с регулируемой скоростью и температурой циркулирует специальное вещество, которое охлаждается в отдельной установке, расположенной под Ледяной пещерой. Всего на сводах инсталляции заморожено около 70 тонн воды.