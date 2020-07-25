Владелец "Фуд Сити" заявил о намерении соблюдать принципы равенства в работе

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Руководство группы компаний "Киевская площадь", в которую входит московский рынок "Фуд Сити", заявило о намерении соблюдать принципы единого подхода, удобства и безопасности для всех работающих на объектах группы, независимо от национальности. Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров "Киевской площади" Года Нисанова, распространенном ее пресс-службой.

"За многие годы работы на рынке девелопмента и коммерческой недвижимости наши компании неизменно демонстрируют заботу об интересах потребителей, партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания. <...> Акционеры и руководители группы компаний "Киевская площадь" намерены и впредь твердо придерживаться этих принципов, обращая особое внимание на создание максимально удобных и безопасных условий всем работающим на наших объектах", - заявил Нисанов.

На прошлой неделе сообщалось, что армянские экспортеры столкнулись с запретом на торговлю своей продукцией на московском рынке "Фуд Сити". В воскресенье, 19 июля, посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил о нормализации ситуации с торговлей в Москве фруктами из Армении.

"Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева является одним из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России и включает такие проекты, как ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", рынок "Садовод", гастрономический квартал "Депо Лесная" и транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".