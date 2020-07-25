Строительные работы на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии выполнены на 50%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Строительные и монтажные работы на станции "Марьина роща" Большой кольцевой линии столичного метрополитена выполнены на 50%. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Основные работы строительные, монтажные, мы считаем, из общего объема работ примерно 50% уже выполнены [на станции "Марьина Роща"]. Мы выполнили самые тяжелые - это проходка перегонных тоннелей. Сейчас идет раскрытие станции до необходимых размеров для того, чтобы вместить платформенную часть, залы", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что на станции БКЛ "Марьина Роща" начнется сложная работа по переборке тоннелей, укреплению и гидроизоляции, которая потребует большое количество ручных операций и займет несколько месяцев.

"Станция "Марьина Роща" - это станция глубокого заложения. Здесь работы ведутся горным способом, без применения тоннелепроходческих щитов", - добавил Бочкарев.

"Марьина Роща" Большой кольцевой линии (проектное название - "Шереметьевская") - пилонная станция глубокого заложения на севере Москвы, на пересечении улицы Шереметьевская и 3-го проезда Марьиной Рощи. В пресс-службе отметили, что особенностью станции станет ее облик в стиле дворянской усадьбы: пилоны облицуют гранитом и стилизуют под выпуклые фарфоровые колонны. Станция входит в состав северо-восточного участка БКЛ, включающего "Ржевскую", "Стромынку", "Рубцовскую", "Лефортово" и "Авиамоторную". "Марьину Рощу" БКЛ планируется открыть в 2022 году.