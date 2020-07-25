Три новых здания для учреждений соцобслуживания появятся в Москве в 2020 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новые социальные центры в районах Некрасовка, Котловка и Северный появятся в этом году в Москве. Их оборудуют пандусами, внутри установят лифты, нанесут разметку для слабовидящих, сообщается на портале мэрии.

"Три новых здания для учреждений социального обслуживания появятся в столице в 2020 году. Филиал "Некрасовка" территориального центра социального обслуживания (ЦСО) "Жулебино" заработает по адресу: 1-я Вольская улица, дом 9, корпус 1. Осенью откроются ЦСО "Котловка" в Юго-Западном округе по адресу: Нагорная улица, владение 11а, а также здание для городского клубного пространства "Мой социальный центр" в районе Северный, который будет расположен по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167", - приводятся слова руководителя департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова.

О новых социальных центрах

Как отметил глава департамента, в ЦСО "Жулебино" все работы в здании площадью 3,3 тыс. кв. м завершены, идет подготовка к вводу в эксплуатацию. В трехэтажном центре будет досуговая зона: гостиная с телевизором, бильярдная, мастерские, художественная студия, физкультурно-оздоровительный блок - большой и благоустроенный зал для занятий адаптивной физкультурой, тренажерный зал, галотерапевтический комплекс ("соляная комната", кабинеты психолога и специалистов).

"Здание полностью адаптировано для маломобильных посетителей. Установлены лифты, которыми смогут с комфортом пользоваться люди на инвалидных колясках. В центре планируется проведение различных социально направленных мероприятий: культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, образовательных, реабилитационных", - уточнил Загрутдинов.

На портале также сообщается, что строительство ЦСО "Котловка" в Юго-Западном округе завершится к осени. По примерным подсчетам, центр будет принимать более 2,5 тыс. посетителей в месяц. Общая площадь четырехэтажного здания составит 2 тыс. кв. м. Сейчас на объекте идет отделка и монтаж внутренних инженерных систем. Общая площадь здания для городского клубного пространства "Мой социальный центр" в районе Северный составит 3,9 тыс. кв. м. В здании оборудуют актовый зал, медиагостиную для просмотра тематических видеофильмов, шумную гостиную для активных игр, тихую гостиную с библиотекой, творческую мастерскую, спортивный зал, кулинарную студию и зимний сад.

Сейчас в столице развернута масштабная работа по строительству и реконструкции социальных объектов. Всего в 2020-2023 годах в эксплуатацию введут одиннадцать объектов сферы социальной защиты населения.