Количество маршрутов с электробусами в Москве увеличилось до 33

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Электробусы в Москве начали курсировать еще на четырех маршрутах общественного транспорта. Число маршрутов с электробусами выросло в столице до 33, сообщается в субботу в Twitter Мосгортранса.

"Электробусы. Сегодня <...> вышли сразу на четыре маршрута. <...> Итого - уже 33 электробусных маршрута в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электробусы начали курсировать по маршрутам № 61 Карамышевская набережная - МЦК Панфиловская, № 31 Осташковская улица - Метро "Бибирево", № 393 Осташковская улица - Комбинат "Лира" (Пенсионный фонд), № 733 Крылатское - Аминьево.

Как отмечается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в настоящее время по улицам города курсируют 400 электробусов. До конца этого года планируется увеличить их количество до 600.