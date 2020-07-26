В Москве возобновляют работу в офлайн-режиме девять экоцентров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Девять столичных экоцентров, которые во время пандемии коронавируса проводили мероприятия в онлайн-режиме, возвращаются к обычной работе, но с определенными ограничениями, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"Девять столичных экоцентров вернулись к работе офлайн, но в новом формате. Теперь, чтобы попасть на экскурсию или мастер-класс, надо записаться заранее, так как количество участников ограничено. За время работы в онлайн-формате экоцентры подготовили новую программу для тех, кто интересуется флорой, фауной и экологией. Форматы очень разные - от научных лекций до концертов и спортивных тренировок", - говорится в сообщении.

Как отметил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, чьи слова приводятся в материале, специалисты "Мосприроды" подготовили более 60 новых очных мероприятий, в том числе экскурсионные программы, квесты и конкурсы, а также различные викторины, мастер-классы, выставки и многое другое.

Об экоцентрах и нововведениях

В штатном режиме заработала экошкола "Кусково" на 3-й Музейной улице, сотрудники которого обновили лекционный материал, а также разработали новые программы для участников олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы". Кроме того, посетители центра вновь могут пройтись по экотропе, гуляя по которой можно увидеть редкое для Москвы дерево - маньчжурский орех.

Также для посетителей открылся экоцентр "Лесная сказка", который находится в зоне отдыха парка "Битца". Там с 26 июля можно посетить новую экскурсию о деревьях "Лесные великаны", которая рассчитана на широкий круг посетителей начиная с детей старше четырех лет.

В экоцентре "Битцевский лес", созданном на базе одноименного природно-исторического парка, можно посмотреть новую экспозицию "Осторожно! Ядовитые растения!", а также посетить постоянную выставку небольшого Музея зайца. А в эколого-просветительском центре "Пчеловодство" на ВДНХ вновь заработала интерактивная экспозиция о жизни пчел.

Кроме того, возобновили работу в офлайн-режиме экоцентры "Царская пасека" на территории природно-исторического парка "Измайлово", "Скворечник" на Каширском шоссе, "Конный двор" на улице Металлургов. Заработали плавучий экоцентр "Московский эколог", находящийся на теплоходе, и эколого-просветительский центр "Воробьевы горы" на Андреевской набережной.

Работа в режиме самоизоляции

Сотрудники ГПБУ "Мосприрода" перешли на работу в онлайн-режиме весной. Все мероприятия проводились в социальных сетях, в том числе в рамках проекта "Природа на удаленке", запущенного 25 марта. За четыре месяца было проведено более 1,7 тыс. онлайн-мероприятий.