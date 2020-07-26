В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом. На 26 июля в Москве было зафиксировано почти 238 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 175 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 812 485 случаев заражения, выздоровели 600 250 человек, умерли 13 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.