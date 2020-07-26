{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице составило 4 411
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом. На 26 июля в Москве было зафиксировано почти 238 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 175 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 812 485 случаев заражения, выздоровели 600 250 человек, умерли 13 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу
В здравпункте терминала можно будет сделать экспресс-тест на коронавирус
Читать полностью