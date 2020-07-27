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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 31 июля температура понизится сразу на 6-8 градусов по сравнению с жаркой серединой недели

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Температура в Москве понизится на 6-8 градусов в пятницу по сравнению с жаркой серединой недели. Таким образом, погода "отменит" самые жаркие дни в году, которые обычно приходятся на 31 июля и 1 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году погода проявляет несогласие с климатом, так как самые самыми теплыми днями считаются 31 июля и 1 августа, если осреднить все значения за большое количество времени. Но в этом году именно 31 июля понижение температуры, которое продлится 1 августа и после", - сообщил он.

По словам Вильфанда, 31 июля температура понизится сразу на 6-8 градусов по сравнению со средой, самым теплым днем недели.

"Самый теплый день будет в среду - температура будет стремиться к 30-градусной отметке, но в пятницу понижение температуры на 6-8 градусов", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что начало августа, по предварительным данным, на европейской части России начнется с похолодания.

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