В Москве искусственный интеллект обработал более 150 тыс. радиологических снимков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сервисы искусственного интеллекта (ИИ) в Москве начиная с апреля обработали более 150 тыс. радиологических снимков грудной клетки, в основном с подозрением на коронавирусную инфекцию и пневмонию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Во время пандемии основной задачей технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения стала помощь врачам-рентгенологам в условиях увеличенного потока пациентов. С начала подключения сервисов к Единой радиологической информационной системе с помощью технологий компьютерного зрения проанализировано более 150 тысяч КТ-снимков органов грудной клетки", - пояснил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов, чьи слова приводит пресс-служба.

Там уточнили, что в медицинских организациях искусственный интеллект анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Они применяются для поиска пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы. Алгоритмы искусственного интеллекта для диагностики других заболеваний будут подключены в 2020 году.

"Первый сервис искусственного интеллекта начал автоматическое распознавание признаков коронавирусной инфекции на компьютерных томографиях легких в апреле. Сеть амбулаторных КТ-центров и стационаров, перепрофилированных под прием пациентов с подозрением на коронавирус, поэтапно были подключены к технологии. После проведения диагностического исследования, медицинское изображение загружается в цифровую систему ЕРИС ЕМИАС и анализируется компьютерным зрением. Технология формирует для врача-рентгенолога описание снимка, например, степень поражения легких, и подсвечивает выявленные патологии на изображениях", - сообщили в пресс-службе.

Сервисы ИИ были интегрированы в радиологический информационный сервис в рамках московского эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевой диагностике. Результаты работы сервисов искусственного интеллекта доступны в 48 стационарах и 193 поликлиниках, в том числе их филиалах.