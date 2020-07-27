Каждую машину каршеринга в Москве в среднем арендуют шесть раз в день

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спрос на сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве после пандемии коронавируса постепенно восстанавливается. Ежедневно на каждый автомобиль каршеринга в столице приходится в среднем шесть поездок, сообщили ТАСС в городском департаменте транспорта.

"В период введенного в городе режима повышенной готовности работа каршеринга была полностью остановлена. В июне, когда каршеринг заработал, количество поездок в день составляло в среднем четыре на один автомобиль. Сейчас в среднем шесть поездок [в день] приходится на один автомобиль каршеринга, этот стабильный показатель мы наблюдали 24-26 июля. Сервис постепенно восстанавливается до значений прошлого года. Для сравнения, 24 и 26 июля 2019 года одну машину арендовали семь раз в сутки, такой же показатель был и до пандемии коронавируса", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в столице пользователям сервиса доступны около 25 тыс. машин. В день на них совершают около 130 тыс. поездок. "За минувшую неделю число поездок практически достигло миллиона. В то же время до коронавируса автомобили брали в аренду около 180 тыс. раз в сутки, в неделю совершалось около 1,3 млн поездок", - сказали в департаменте.

Также в пресс-службе отметили, что до прежних показателей каршеринг восстановится к концу этого года. По их словам, операторы сервиса продолжают самым тщательным образом следить за санитарной безопасностью и обрабатывать автопарк.