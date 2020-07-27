Выставка к 150-летию со дня рождения Александра Бенуа пройдет в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выставка живописи и графики Александра Бенуа "Радостный труженик", приуроченная к 150-летию со дня рождения художника, пройдет в Доме русского зарубежья им. Солженицына в Москве со 2 августа по 27 сентября. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Роспечати.

"Выставка охватывает все стороны творчества Александра Бенуа - зритель увидит в экспонатах и прекрасного живописца, и теоретика искусства, и книжного иллюстратора, и замечательного театрального декоратора", - говорится в сообщении. Этот проект - продолжение цикла выставок, организованных на базе коллекции галереи "КабинетЪ", - "Два брата Бенуа" и "Чудотворения" (ЦДХ, 2016 год).

Помимо живописи и графики в экспозицию войдут оригинальные фотографии и личная переписка с родственниками и друзьями из собраний Дома русского зарубежья, искусствоведа Константина Журомского, выступающего куратором выставки, главы Роспечати Михаила Сеславинского, Аллы и Евгения Лансере, галереи "КабинетЪ" и частных коллекционеров.

В раздел, посвященный пейзажу, - излюбленному жанру Бенуа - вошли работы с видами Версаля и многочисленных мест, в которых жил и по которым путешествовал художник. Среди работ - впервые представленный "Альпийский пейзаж в окрестностях Люцерны" (1936) из собрания Дома русского зарубежья. Работы в жанре книжной иллюстрации представлены книгами, оформленными Бенуа, - один из первых экземпляров "Азбуки в картинках", уникальные коллекционные издания "Медного всадника" и "Пиковой дамы" Пушкина и различные журналы с репродукциями акварельных работ. На выставке экспонируется большая подборка журналов с иллюстрациями художника - "Золотое руно", "Русский балет Монте-Карло" (за разные годы) и оригинальные театральные программы балета и драматических спектаклей ("Шопениана").

"Особый раздел выставки - театральный, воссозданный по работам эмиграционного периода жизни художника. Здесь представлены многочисленные эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам Сергея Дягилева, эскизы костюмов и декораций к балету "Щелкунчик" ("Русские сезоны") и к балетам "Жизель", "Свадьба Амура и Психеи" из частных коллекций", - добавляют в пресс-службе.

Среди экспонатов выставки - платье, сшитое в 1974 году в Швейцарии из ткани, выполненной по эскизам Бенуа, в котором Наталия Солженицына была на приеме после вручения Нобелевской премии Александру Солженицыну. В "семейный" раздел выставки вошли неизвестные портреты Бенуа и эскизы к ним, а также известный портрет Льва Бакста и письма Бенуа, фотографии и редкие книги из личной библиотеки художника.