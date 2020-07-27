В Москве из-за непогоды затопило одну из лестниц вестибюля станции МЦК "Ботанический сад"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Одну из лестниц вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) "Ботанический сад" затопило, пассажиров просят пользоваться для спуска и подъема противоположной лестницей. При этом станция работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В связи с обильными осадками с территории города в подуличный переход станции [МЦК "Ботанический сад"] по лестнице поступает вода. Она отводится в дренажную систему вестибюля. Угрозы безопасности нет. Для спуска и подъема пассажиры могут пользоваться противоположной лестницей", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что станция работает в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. "Для ликвидации последствий подтопления на место отправлены бригады специалистов", - сказали в пресс-службе.