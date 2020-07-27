Движение трамваев восстановлено на северо-западе Москвы после падения дерева

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение трамваев № 6, 15, 28, 30, 31 на Авиационной улице в Москве восстановлено после повисшего на контактной сети дерева из-за ливня и грозы. Об этом сообщается в понедельник на странице в Twitter ГУП "Мосгортранс".

"Движение трамваев на Авиационной улице восстановили", - говорится в сообщении.

Ранее на Авиационной улице трамваи № 6, 15, 28, 30, 31 задерживались из-за повисшего на контактной сети дерева во время ливня и грозы в городе.

МЧС предупредило о грозе и ветре до конца понедельника в Москве. По прогнозам Росгидромета, сегодня с сохранением до конца суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе возможны порывы ветра до 19 м/с.