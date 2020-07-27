Столичное СИЗО-6 пока не принимает новых арестантов из-за пожара

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Администрация столичного СИЗО-6, где в понедельник произошел пожар, пока не принимает новых арестантов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

У входа в изолятор скопилась очередь из машин конвойной службы ГУ МВД Москвы и автозаков УФСИН, но внутрь изолятора их не пускают. Охрана СИЗО говорит, что до полной ликвидации возгорания она не примет новых заключенных.

Как в свою очередь сообщил источник в экстренных службах, СИЗО обесточено из-за пожара. "В СИЗО отключили электричество из-за пожара. Все здания изолятора полностью обесточено, не работают также городские телефоны", - сказал собеседник агентства.

Другой источник добавил, что заключенных, в том числе эвакуированных, обещали покормить.

Информация о пожаре в СИЗО на Шоссейной улице, 92 поступила в 16:17 мск. В 17:45 возгорание было локализовано. В здании изолятора три корпуса. Из горящего здания эвакуированы 850 человек, они размещены в соседних корпусах.

В новость были внесены изменения (21:50 мск) - добавлена информация источников