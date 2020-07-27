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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 4 421
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 

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"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умер 4 421 человек с коронавирусом.

В Москве, согласно статистике, значительно улучшилась ситуация с распространением коронавируса, которая была самой сложной в России. Всего в городе выявлен 238 641 случай заражения, в том числе 694 за последние сутки. Выздоровели 174 985 человек. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

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