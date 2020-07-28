Москвичи получили почти 4 млрд рублей по городской программе страхования жилья за 25 лет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. страховых случаев на общую сумму 3,8 млрд рублей обработали в Москве в рамках городской программы страхования жилья с момента ее действия, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Городская программа страхования жилья действует в Москве с 1995 года, за это время было обработано свыше 200 тысяч страховых случаев, пострадавшие москвичи получили компенсаций на 3,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что городская программа страхования жилья покрывает наиболее распространенные риски. Договоры страхования защищают имущество от стихийных бедствий, пожара, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.

По словам Ефимова, в настоящее время в программе участвуют свыше 2,5 млн жителей Москвы. "Только с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи московских семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам около 61 млн рублей", - добавил вице-мэр.

По словам руководителя Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, которого цитирует пресс-служба, чтобы стать участником программы, достаточно каждый месяц оплачивать страховку вместе с жилищно-коммунальными услугами в едином платежном документе - в бумажном или электронном виде, на портале mos.ru, в онлайн-сервисах банков и страховых компаний.