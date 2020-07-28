Эксперт: колебания числа случаев коронавируса в Москве нормальны для инфекций

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Показатели по числу заразившихся коронавирусом в Москве могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону, такие колебания являются нормальными. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням, главный врач Инфекционной клинической больницы №1 Светлана Сметанина.

По ее словам, колебания числа ежедневных случаев коронавирусной инфекции, которые каждый день регистрируются в Москве, - это классическое течение инфекционного и эпидемиологического процессов в мегаполисе.

"Когда вирус живет в городе, он ежедневно кого-то настигает, причем, иногда может быть небольшое увеличение случаев, иногда уменьшение. Это не рост заболеваемости, а обычное течение жизни. Для вируса в условиях отсутствия вакцины - уменьшение и увеличение показателей ежедневной заболеваемости нормальны", - сказала Сметанина.

Она отметила, что течение других инфекционных заболеваний, если смотреть на долгосрочную динамику, практически всегда подразумевает волнообразный характер. Например, острые респираторные инфекции - рост числа пациентов наблюдается в холодное время года, начиная с конца осени, пик зачастую приходится на конец зимы - начало весны, а далее следует спад заболеваемости, при этом в летний период мы все равно продолжаем регистрировать случаи заболевания ОРВИ, но на гораздо более низком уровне. Причем, в некоторые из дней заболеваемость может быть больше, а в некоторые меньше, рассказала собеседница.

"То же самое можно проследить и относительно острых кишечных инфекций, при этом их пик заболеваемости приходится на лето, а спорадические случаи регистрируются на протяжении всего года", - добавила Сметанина.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу в Москве, с 23 июля число новых случаев коронавируса выросло с 608 до 694, а еще неделей ранее их было всего 578. В Москве зарегистрирован на сегодняшний день 238 641 случай заражения коронавирусом, 174 985 человек выздоровели, 4 411 умерли.