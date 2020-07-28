Александр и Софья стали самыми популярными именами в июне в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты московских загсов отмечают, что среди появившихся на свет в июне новорожденных 52, 1% - мальчики и 47,9% - девочки. Самыми популярными именами остаются по-прежнему Александр и София, об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

"В июне этого года в Москве мальчиков родилось больше, чем девочек - 52,1% против 47,9%. Самыми популярными именами в июне 2020 года в Москве по-прежнему являются Александр - так назвали 266 мальчиков, и София (Софья) - этим именем было названо 302 девочки", - говорится в сообщении.

В пятерке популярных мужских имен остались Михаил, Максим, Дмитрий и Марк. В топ-5 женских имен вошли Мария, Анна, Алиса и Ева. Среди редких мужских имен можно выделить такие старорусские имена как Нестор, Святогор, Светозар, Родослав, Пересвет, Доброслав, Енисей, Елизар. Встречаются у родившихся в июне мальчиков и такие редкие имена как Милан, Дональд, Кай и Киану.

"Одного мальчика в Москве назвали Бельчонок. А имена Спартак и Соломон носят два малыша. Среди девочек также встречаются необычные имена старорусского происхождения: Лада, Марфа, Рада и Любава", - говорится в сообщении.

Самым популярным отделом ЗАГС для регистрации рождения в июне стал орган ЗАГС Москвы №68 районов Можайский и Кунцево в центре госуслуг "Мои документы" - в нем зарегистрировали рождение 308 москвичей.