В Москве неизвестные "заминировали" более 20 объектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты проверяют анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступают анонимные сообщения от неизвестных с угрозами взрыва в больницах и других административных зданиях. В настоящий момент таких объектов насчитывается более 20", - сказал собеседник агентства, добавив, что на места для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".