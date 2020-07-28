Экологическая акция по очистке берегов водоемов на природных территориях началась в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Десять мероприятий по очистке берегов и самих водоемов от бытового мусора на природных территориях в Москве проведут в рамках всероссийской акции "Вода России". Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"На природных территориях Москвы, подведомственных ГПБУ "Мосприрода", стартовала экологическая акция "Сохраним чистую воду". Мероприятия по очистке берегов и водной глади водоемов пройдут в рамках всероссийской акции "Вода России", - говорится в сообщении.

В частности, планируется очистить от мусора около 1 км берега реки Битцы в Битцевском лесу, более 6 км береговой линии Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", около 1 км берега Москвы-реки на территориях, подведомственных дирекции природных территорий (ДПТ) "Москворецкий".

Также волонтеры и специалисты "Мосприроды" очистят от бытового мусора берег реки Сходни в природно-историческом парке "Тушинский", берег реки Алешинки в зоне заказника "Долина реки Сетунь", проведут работы около Большого Тропаревского пруда, подведомственного дирекции природных территорий "Тропарево" и "Теплый Стан", и Долгих прудов ДПТ САО, СВАО и Сокольников.