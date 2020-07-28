В столице завершили тестирование обновленной версии приложения "Метро Москвы"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Личный кабинет в мобильном приложении "Метро Москвы", позволяющий персонализировать карту "Тройка" и автоматически пополнять баланс, протестировали в Москве. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы завершили один из этапов тестирования личного кабинета в приложении "Метро Москвы". Основное нововведение, которое принесет запуск личного кабинета - персонализация карты "Тройка", что позволит привязывать одну или несколько "Троек" и переносить баланс между ними", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что тестирование личного кабинета началось в феврале, в нем приняли участие более 700 тестировщиков - они испытали новые функции и предложили возможные улучшения. Команда разработчиков обработала более 120 сообщений от тестировщиков.

По словам Ликсутова, в мобильном приложении будет реализована функция автопополнения "Тройки" - пользователям больше не нужно задумываться о балансе по тарифу "Кошелек". На платформе iOS станет доступной долгожданная удаленная продажа всех типов билетов. Также пассажиры смогут просматривать историю своих поездок.

В скором времени группе тестировщиков будет представлена обновленная версия приложения с учетом его доработки.