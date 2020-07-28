Новый корпус на 30 коек построят для московской больницы имени Вересаева

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Стационарное отделение скорой медицинской помощи на 30 коек возведут в Москве на территории ГКБ им. В.В. Вересаева. Его общая площадь составит 11 тыс. кв. м, сообщили во вторник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Стационарное отделение скорой медицинской помощи на 30 коек построят на территории ГБУЗ "ГКБ им. В.В. Вересаева". В здании общей площадью 11 тыс. кв. м будет четыре этажа, на которых разместятся терапевтический, хирургический и диагностический блоки. Проект реализуется в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы, утверждаемой мэром Сергеем Собяниным", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Отделение скорой помощи планируют построить около существующего корпуса больницы и соединить с ним с помощью подземного перехода. Кроме того, возведут трансформаторную подстанцию, дизельную, кислородную станцию, а также сделают дополнительную проходную на территорию медучреждения, чтобы новый корпус функционировал без перебоев. Также будет благоустроена прилегающая территория.

ГКБ им. В.В. Вересаева, принявшая первых пациентов в 1937 году, находится по адресу: улица Лобненская, д.10. На сегодняшний день городская больница - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, которая оказывает специализированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме, включая массовый прием пострадавших в условиях ЧС.