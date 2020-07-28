Детеныши росомахи родились в питомнике Московского зоопарка под Волоколамском

"Хурма и Гаечка - в нашем центре под Волоколамском родились детеныши росомахи. Сотрудники Московского зоопарка до сих пор называют детенышей росомахи "нашими малышками", хотя они уже подросли, окрепли и практически достигли размеров взрослого животного", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что Хурма и Гаечка появились на свет в середине марта. Некоторое время самка не отходила от детенышей и питалась тем, что запасла заранее.

"Роды проходили в маленьком вольере в специально подготовленной норе. Для нас это, конечно, хорошо, потому что, когда самка начала выходить в большой вольер, сотрудники осмотрели детенышей и убедились, что с ними все в порядке. Заботливая Глаша вначале выкармливала детей материнским молоком, потом начала приносить им "взрослую" еду", - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова цитирует пресс-служба.

Она добавила, что детеныши росомахи уже питаются самостоятельно. В их рацион входит говядина, курятина, молочные продукты, яйца. В качестве лакомства животным дают ягоды и овощи.

"Сейчас самка с детенышами живет отдельно - в зоопарке, как и в природе, отец не принимает участия в воспитании потомства. Хотя наших Глашу и Хрума в каком-то смысле можно назвать семьей, так как это уже их второе потомство. Хруму 10 лет, он родился в зоопарке, и многие наши посетители знают его брата Кренделя, который живет в городской части Московского зоопарка", - сообщили в зоопарке.

Также в пресс-службе рассказали, что росомах иногда сравнивают с соболем или детенышем медведя, но на самом деле это самый крупный представитель семейства куньих. У каждого животного есть уникальный белый рисунок на горле, который никогда не повторяется.