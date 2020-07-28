Более 20 тыс. московских кадет приняли участие в спартакиаде в 2019-2020 учебном году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. учеников 7-11 кадетских классов столичных школ приняли участие в спартакиаде Московского центра "Патриот.Спорт" в нынешнем учебном году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

"Более 20 тыс. воспитанников кадетских классов стали участниками спартакиады Московского центра "Патриот.Спорт" в 2019-2020 учебном году. Ребята выполняли нормативы ГТО, изучали основы безопасности в сети, соревновались на киберспортивных турнирах и в исторических викторинах", - говорится в сообщении.

Директор центра Марат Кучушев отметил, что спартакиада, которая проводится уже шесть лет подряд, в этом году прошла в новом формате: ребята принимали участие в четырех дисциплинах, три из которых проводились в режиме онлайн.

"Кадеты с удовольствием включились в состязание и показали большую заинтересованность. Самой многочисленной стала параллель 7-х классов - в соревнованиях приняли участие более 6 тыс. ребят. Победители и призеры получат 10 баллов к рейтингу в рамках проекта предпрофессионального образования "Кадетский класс в московской школе", оператором которого является наш центр. Школам, которые приняли участие во всех дисциплинах, добавят по 5 дополнительных баллов. Они будут учитываться при подведении итогов конкурса "Лучший кадетский класс", - добавил Кучушев.

Победителями спартакиады Московского центра "Патриот.Спорт" среди семиклассников и восьмиклассников стали кадеты школы № 1095. В остальных возрастных категориях - с 9 по 11 классы, первые места заняли ученики Первого московского кадетского корпуса.