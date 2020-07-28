В московском метро проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров проводят на всех станциях московского метрополитена. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте не прекращались, они проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима. Проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро. Отметим, что в течение недели контроль охватывает 100% станций метро", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, несмотря на отмену масочного режима на улицах, согласно указу мэра носить средства индивидуальной защиты в городском транспорте по-прежнему обязательно. "Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют", - добавили в учреждении.

С 12 мая в Москве согласно указу мэра был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. Следят за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта контролеры ГКУ "Организатор перевозок", а на станциях и в поездах рейды проводятся совместно с полицией. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.