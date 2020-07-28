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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Всего в городе за время пандемии умерли 4 434 человека с подтвержденным коронавирусом
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 434 человека с подтвержденным коронавирусом. На 28 июля в Москве было зафиксировано более 239 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились почти 176 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 16,4 млн человек, свыше 654 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 823 515 случаев заражения, выздоровели 612 217 человек, умерли 13 504. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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