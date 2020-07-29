Вожатые Мосгортура возобновят занятия с детьми в парках с 1 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Бесплатные занятия и мастер-классы для детей вожатые Мосгортура будут проводить с 1 августа в парках столицы. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Мастерские полезных каникул". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгортура.

"В столичных парках стартует 1 августа проект "Мастерские полезных каникул". В рамках него вожатые Мосгортура проведут бесплатные игры и творческие мастер-классы для детей от 6 до 12 лет, которые помогут ребятам развить креативность, освоить различные техники рукоделия, получить навыки общения со сверстниками, а также активно провести время на свежем воздухе", - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить по субботам в течение августа на одной из двух городских площадок - в парке "Красная Пресня" и Измайловском парке.

"Каждый год летом Мосгортур проводит "Мастерские полезных каникул". В этом году, к счастью, мы не нарушили эту традицию, хотя по понятным причинам не могли организовать занятия с мая. Проект будет реализован в шестой раз. Юные москвичи смогут весело и с пользой провести выходные, а вожатые Мосгортура получат навыки взаимодействия с детьми", - приводятся в сообщении слова генерального директора Мосгортура Инны Голубевой.

Занятия будут проходить на бесплатной основе.