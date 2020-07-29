Москвичи чаще всего покупают "Тройки" с изображением танков и картин художников

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка" стала самым востребованным сувениром с символикой столичного метрополитена, чаще всего пассажиры приобретали тематические "Тройки" с изображениями танков и картин современных российских художников. Об этом сообщили в среду в пресс-службе метро.

"Московский метрополитен назвал самые востребованные сувениры с символикой метро. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуется карта "Тройка" на различных носителях <...> Особой популярностью у пассажиров пользовались карты "Тройка" с изображением советских танков. Для покупателей доступно 10 вариантов карты "Тройка" с изображениями танков и краткой исторической справкой о каждом из них", - говорится в сообщении.

Лидерами продаж также стали карты "Тройка" с картинами современных российских художников - А. Журавлева, А. Шалаева, Р. Гаппасова, и Е. Нешковой. Всего в продаже находится 31 вариант "Тройки" с работами живописцев.

Кроме того, у пассажиров пользовались популярностью сувениры с символикой метро в виде магнитов, значков, ручек и силиконового браслета.

В сувенирных магазинах Московского метрополитена пассажиры могут приобрести карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другую сувенирную продукцию.