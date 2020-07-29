Общественный транспорт Москвы впервые с конца марта перевез больше пассажиров, чем личный

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве за сутки, 28 июля, впервые после снятия режима самоизоляции, введенного из-за ситуации с коронавирусом, превысил количество людей, передвигающихся на личных автомобилях. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной подземки.

"Вчера впервые с конца марта городской общественный транспорт перевез больше уникальных пассажиров, чем личный: 4,14 млн против 4,11 млн <...> В целом количество пассажиров по всем видам транспорта восстановлено на 88% от показателей такого же дня в прошлом году", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в Московском метрополитене 28 июля всего было совершено более 5,4 млн поездок - на 4% больше, чем неделей ранее. Быстрее всего пассажиропоток восстанавливается после снятия режима самоизоляции на станциях вблизи парков и мест для прогулок, крупных бизнес- и торговых центров.

"В топ-5 станций по этому показателю: "Воробьевы горы", "Октябрьская"-кольцевая, Белокаменная МЦК, "Краснопресненская" и "Баррикадная". Прирост к прошлой неделе здесь составляет от 15% до 51%", - сказали в пресс-службе.