Московский хендбайк-парад пройдет на ВДНХ 1 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Второй Московский хендбайк-парад пройдет 1 августа на ВДНХ. Мероприятие организовано совместно с фондом "Качество жизни" и направлено на популяризацию паравелоспорта, сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"Хендбайк-парад, организованный в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет на ВДНХ уже второй раз. Среди участников как профессионалы, так и спортсмены-любители", - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Парад начнется в 12:00 на Северной петле справа от Центральной аллеи ВДНХ. Маршрут пройдет по Кольцевой дороге до Южной петли. Общая дистанция составит 5,5 км.

"В мероприятии примут участие более 30 человек - маломобильные граждане в возрасте от 16 лет. Хендбайки, защитную экипировку и все необходимое предоставит фонд помощи и социальной адаптации инвалидов "Качество жизни", - говорится в сообщении.

Хендбайки - трехколесные велосипеды, приводимые в действие руками. Используются в качестве транспортного средства инвалидами для реабилитации и поддержания формы. На ВДНХ социальный пункт проката хендбайков открыт у Северной петли. Воспользоваться бесплатной услугой могут люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. Сервис работает с пятницы по воскресенье с 12:00 до 19:00 до 30 сентября.