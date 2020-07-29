Пассажиропоток на станции Ростокино вырос на 4% за неделю после ввода остановки экспрессам

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более чем на 4% вырос пассажиропоток станции Ростокино Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) после назначения дополнительной остановки экспрессам. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"За первую неделю с момента назначения станции Ростокино Ярославского направления МЖД дополнительной остановки экспрессам, ей воспользовались более 101,3 тыс. человек, что на 4,2% или на 4 тыс. пассажиров больше показателя предыдущей недели", - сообщили в пресс-службе.

Дополнительная остановка экспрессам на станции Ростокино Ярославского направления ж/д была назначена с 20 июля. Количество останавливающихся экспрессов для посадки и высадки пассажиров выросло с 46 до 120 в день.

Железнодорожная станция Ростокино интегрирована с одноименной станцией Московского центрального кольца. Переход организован по типу "сухие ноги", пересадка занимает 2-3 минуты.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров.