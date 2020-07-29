Карантин по бешенству введен в двух районах Москвы до 28 сентября

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Карантин по бешенству введен до 28 сентября в поселении Сосенском и в районе Нагатинский Затон в Москве. Соответствующие распоряжения подписал глава города Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра столицы.

"В двух районах столицы введен карантин по бешенству. Соответствующие распоряжения подписал Сергей Собянин. Ограничительные меры будут действовать на территории Нагатинского Затона (Южный административный округ) и поселения Сосенского (Троицкий и Новомосковский административные округа)", - говорится в сообщении.

Согласно данным в распоряжениях мэра, 27 июля в этих районах было выявлено по одному случаю заболевания бешенством домашнего животного. На сайте уточняется, что до 28 сентября в Нагатинском Затоне и Сосенском владельцам кошек и собак запрещено участвовать в выставках, вывозить животных за пределы карантинных зон, торговать домашними питомцами, выводить породу и натаскивать собак. Также нельзя отлавливать диких животных для перевозки в зоопарки или расселения в других районах.

"Защитить животное от бешенства позволяют прививки, их можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации. Другой вариант - вызвать ветеринара на дом. Записаться на процедуру можно на mos.ru. Получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства можно круглосуточно по телефону: +7 (495) 612-04-25", - отмечается в сообщении.