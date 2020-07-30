Более 160 НКО в Москве участвуют в отборе конкурса на получение помещений

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 160 некоммерческих организаций подали заявки на получение поддержки от правительства Москвы. После завершения отбора 50 лучших проектов получат помещения в безвозмездное пользование на срок до трех лет для работы с социально незащищенными группами москвичей, об этом сообщила в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"До 10 августа продолжается прием заявок от некоммерческих организаций, которые оказывают услуги в социальной сфере. 50 лучших проектов получат в безвозмездное пользование от города оборудованные помещения для работы с социально незащищенными группами москвичей. Порядка 160 НКО уже заявили об участии в отборе и начали заполнять заявки на предоставление помещений. Работа таких организаций - большая поддержка для города, поэтому нам важно предоставить им максимум возможностей для развития", - рассказала Ракова.

Принять участие в отборе могут некоммерческие организации, которые помогают людям с инвалидностью, семьям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим жителям Москвы. Чтобы поддержать эти НКО, город предоставит им помещения в безвозмездное пользование на три года. Стать участником могут все социально ориентированные НКО, которые зарегистрированы и работают в Москве более двух лет.

Помещения отремонтированы и оборудованы с учетом специфики потребностей целевых групп социально ориентированных НКО. Предусмотрено два типа помещений. В пространствах первого типа организованы особые условия для работы специализированных ремесленных мастерских и творческих студий для людей с инвалидностью и нарушениями в развитии. В помещениях второго типа услуги в социальной сфере смогут получить семьи в кризисной ситуации, дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи и другие представители социально уязвимых групп.